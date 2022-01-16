В центре Гамалеи обсуждают создание вакцины от ковида на основе нескольких штаммов

Центр им. Гамалеи может разработать поливалентный препарат от ковида, основанный сразу на нескольких штаммах, сейчас идут обсуждения. Об этом рассказал замдиректора организации Денис Логунов.

"Рассматривается и обсуждается [вариант] сделать такой поливалентный "Спутник", где будет и "дельта", и "омикрон", или "ухань" (исходный штамм коронавируса. — Прим. Лайфа) и "омикрон". <…> Возможно создание такой более сложной вакцины", — добавил он в эфире телеканала "Россия-1".

По словам Логунова, часть препарата на основе уханьского штамма или "дельты" защитит от инфицирования любыми новыми вариантами вируса, а другая часть, созданная на основе "омикрона", будет способна предотвратить заражение граждан мутациями коронавируса, возникшими из "омикрона". Как спрогнозировал учёный, в России число пациентов с диагнозом "ковид" будет расти из-за стремительного распространения штамма "омикрон".