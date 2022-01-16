В центре Гамалеи обсуждают создание вакцины от ковида на основе нескольких штаммов
Предполагается, что новая вакцина защитит в том числе и от любых новых коронавирусных мутаций.
Центр им. Гамалеи может разработать поливалентный препарат от ковида, основанный сразу на нескольких штаммах, сейчас идут обсуждения. Об этом рассказал замдиректора организации Денис Логунов.
"Рассматривается и обсуждается [вариант] сделать такой поливалентный "Спутник", где будет и "дельта", и "омикрон", или "ухань" (исходный штамм коронавируса. — Прим. Лайфа) и "омикрон". <…> Возможно создание такой более сложной вакцины", — добавил он в эфире телеканала "Россия-1".
По словам Логунова, часть препарата на основе уханьского штамма или "дельты" защитит от инфицирования любыми новыми вариантами вируса, а другая часть, созданная на основе "омикрона", будет способна предотвратить заражение граждан мутациями коронавируса, возникшими из "омикрона". Как спрогнозировал учёный, в России число пациентов с диагнозом "ковид" будет расти из-за стремительного распространения штамма "омикрон".
Ранее Лайф писал, что назальная вакцина против коронавируса, которую разрабатывает Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, как и "Спутник V", будет двухкомпонентной. Оба компонента можно будет применять при первичной вакцинации, как сейчас "Спутник V". При повторной — бустерной — вакцинации достаточно одного компонента.
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