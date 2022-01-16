НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В центре Гамалеи обсуждают создание вакцины от ковида на основе нескольких штаммов

Предполагается, что новая вакцина защитит в том числе и от любых новых коронавирусных мутаций.

16 января, 10:55

Фото © Официальный сайт вакцины "Спутник V"

Центр им. Гамалеи может разработать поливалентный препарат от ковида, основанный сразу на нескольких штаммах, сейчас идут обсуждения. Об этом рассказал замдиректора организации Денис Логунов.

"Рассматривается и обсуждается [вариант] сделать такой поливалентный "Спутник", где будет и "дельта", и "омикрон", или "ухань" (исходный штамм коронавируса. — Прим. Лайфа) и "омикрон". <…> Возможно создание такой более сложной вакцины", — добавил он в эфире телеканала "Россия-1".

По словам Логунова, часть препарата на основе уханьского штамма или "дельты" защитит от инфицирования любыми новыми вариантами вируса, а другая часть, созданная на основе "омикрона", будет способна предотвратить заражение граждан мутациями коронавируса, возникшими из "омикрона". Как спрогнозировал учёный, в России число пациентов с диагнозом "ковид" будет расти из-за стремительного распространения штамма "омикрон".

Сверхактивный штамм уже в России: "Омикрон" сегодня, 15.01.2022, самые свежие новости

Сверхактивный штамм уже в России: "Омикрон" сегодня, 15.01.2022, самые свежие новости

Ранее Лайф писал, что назальная вакцина против коронавируса, которую разрабатывает Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, как и "Спутник V", будет двухкомпонентной. Оба компонента можно будет применять при первичной вакцинации, как сейчас "Спутник V". При повторной — бустерной — вакцинации достаточно одного компонента.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1