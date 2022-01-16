Во Франции участники протестов против антиковидных мер напали на журналистов

В западной части Парижа пострадали двое журналистов агентства Франс Пресс, освещавших протесты против антиковидных мер. Кроме того, травмы получил сотрудник службы безопасности. По словам репортёров, один из участников митинга узнал их и по мегафону призвал толпу к физической расправе.

После того как на журналистов двинулось несколько десятков агрессивно настроенных сограждан, они бросились бежать. Им удалось оторваться от нападавших. На этом их работа по освещению протестов закончилась.

"В субботу в Париже команда агентства Франс Пресс подверглась угрозам смерти и нападению, а один из охранявших её сотрудников службы безопасности получил травму головы в ходе акции против вакцинных пропусков, организованной движением "Патриоты" Флориана Филиппо", — говорится в сообщении Франс Пресс.