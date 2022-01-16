Названа дата выхода 25-го сезона мультсериала "Южный парк"
Премьеру можно будет увидеть на кабельном канале Comedy Central.
Скриншот © YouTube / South Park Studios
Для фанатов и поклонников сатирического мультсериала "Южный парк" появились хорошие новости. Создатели объявили дату выхода долгожданного нового сезона.
The 25th season of #SouthPark premieres on Feb 2 on Comedy Central! Read the press release: https://t.co/pJk9wYXG6w pic.twitter.com/ogGvYTtFMK— South Park (@SouthPark) January 14, 2022
Согласно опубликованному в твиттер-аккаунте проекта посту, премьера 25-го сезона шоу состоится 2 февраля на кабельном канале Comedy Central.
Ранее сообщалось, что мультсериал "Южный парк" продлили ещё на шесть сезонов. В рамках договорённостей с MTV создатели мультсериала также выпустят 14 "полнометражек".
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