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Названа дата выхода 25-го сезона мультсериала "Южный парк"

Премьеру можно будет увидеть на кабельном канале Comedy Central.

16 января, 10:24
<p>Скриншот © YouTube /<strong style="font-weight: bold;"> </strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=qQKW8uCKBPY&ab_channel=SouthParkStudios" target="_blank" rel="noopener noreferrer">South Park Studios</a></p>

Скриншот © YouTube / South Park Studios

Для фанатов и поклонников сатирического мультсериала "Южный парк" появились хорошие новости. Создатели объявили дату выхода долгожданного нового сезона.

Согласно опубликованному в твиттер-аккаунте проекта посту, премьера 25-го сезона шоу состоится 2 февраля на кабельном канале Comedy Central.

В Китае заблокировали весь мультсериал "Южный парк" из-за одной серии

В Китае заблокировали весь мультсериал "Южный парк" из-за одной серии

Ранее сообщалось, что мультсериал "Южный парк" продлили ещё на шесть сезонов. В рамках договорённостей с MTV создатели мультсериала также выпустят 14 "полнометражек".

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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