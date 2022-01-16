Названа дата выхода 25-го сезона мультсериала "Южный парк"

В Китае заблокировали весь мультсериал "Южный парк" из-за одной серии

Ранее сообщалось, что мультсериал "Южный парк" продлили ещё на шесть сезонов. В рамках договорённостей с MTV создатели мультсериала также выпустят 14 "полнометражек".