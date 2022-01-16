Астролог Булгакова назвала знаки зодиака, из которых получаются хорошие врачи

Больше всего склонность к врачеванию имеют воздушные знаки зодиака. В первую очередь это Близнецы. Они не только легко осваивают эту профессию, но также отличаются доброжелательностью и умением наладить контакт с пациентом. Поэтому к врачам-Близнецам всегда больше желающих попасть на приём, рассказала астролог Людмила Булгакова порталу УНИАН.

По её словам, Раки и Девы тоже при желании могут стать отличными врачами. Последние, например, могут сделать неплохую карьеру в области диагностики, потому что именно Девы обладают способностями к точной аналитике. Рождённые под этим зодиакальным знаком скрупулёзно собирают данные и делают, как правило, точные выводы.

А отличительная особенность Раков — это умение разбираться в схемах лечения и выстраивать их согласно диагнозам пациентов. Этот знак зодиака способен видеть на несколько шагов вперёд и предотвратить возможные негативные последствия при лечении.

"Раки как самый эмоциональный знак зодиака имеют редкий дар сострадания, который необходим врачу едва ли не больше, чем профессиональные знания и навыки", — подчеркнула специалист, подытоживая разговор о врачебных способностях знаков зодиака.