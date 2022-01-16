Представитель Правительства Сомали получил ранение при нападении террориста-смертника
Уточняется, что взрыв произошёл в столице страны недалеко от президентского дворца.
Фото с места взрыва © SomaliaNews
В столице Сомали террорист-смертник напал на автомобиль, в котором находился представитель федерального правительства страны Мохамед Ибрахим Моалиму. В результате произошедшего политик был ранен, сообщает портал Garowe Online в "Твиттере".
Footage from aftermath of a suicide explosion in Mogadishu, #Somalia. pic.twitter.com/4ZvlzLRanC— GAROWE ONLINE (@GaroweOnline) January 16, 2022
"Террорист-смертник в воскресенье атаковал автомобиль с представителем правительства Мохамедом Ибрахимом Моалиму в Могадишо недалеко от президентского дворца. Полиция сообщила, что представитель был ранен в результате нападения", — говорится в сообщении.
إصابة المتحدث باسم الحكومة الصومالية إثر تفجير انتحاري استهدف سيارته بالعاصمة #مقديشو#السياق #الصومال #Somalia #Mogadishu pic.twitter.com/N51jlBbKLu— السياق (@alsyaaq) January 16, 2022
Ранее Лайф писал о том, что сегодня произошёл взрыв в Афганистане. В результате происшествия погибли двое детей. Кто стоит за случившимся ЧП, не уточняется.
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