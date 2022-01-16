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Представитель Правительства Сомали получил ранение при нападении террориста-смертника

Уточняется, что взрыв произошёл в столице страны недалеко от президентского дворца.

16 января, 10:05

Фото с места взрыва © SomaliaNews

В столице Сомали террорист-смертник напал на автомобиль, в котором находился представитель федерального правительства страны Мохамед Ибрахим Моалиму. В результате произошедшего политик был ранен, сообщает портал Garowe Online в "Твиттере".

"Террорист-смертник в воскресенье атаковал автомобиль с представителем правительства Мохамедом Ибрахимом Моалиму в Могадишо недалеко от президентского дворца. Полиция сообщила, что представитель был ранен в результате нападения", — говорится в сообщении.

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Ранее Лайф писал о том, что сегодня произошёл взрыв в Афганистане. В результате происшествия погибли двое детей. Кто стоит за случившимся ЧП, не уточняется.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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