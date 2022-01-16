Представитель Правительства Сомали получил ранение при нападении террориста-смертника

В столице Сомали террорист-смертник напал на автомобиль, в котором находился представитель федерального правительства страны Мохамед Ибрахим Моалиму. В результате произошедшего политик был ранен, сообщает портал Garowe Online в "Твиттере".

Footage from aftermath of a suicide explosion in Mogadishu, #Somalia. pic.twitter.com/4ZvlzLRanC — GAROWE ONLINE (@GaroweOnline) January 16, 2022

"Террорист-смертник в воскресенье атаковал автомобиль с представителем правительства Мохамедом Ибрахимом Моалиму в Могадишо недалеко от президентского дворца. Полиция сообщила, что представитель был ранен в результате нападения", — говорится в сообщении.