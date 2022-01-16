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Видеорегистратор снял момент ДТП с тремя погибшими в Новосибирской области

На 141-м километре автодороги К-19Р Toyota Noah выехала на встречку и столкнулась с автомобилем ВАЗ-2104.

16 января, 10:01

Фото © ГИБДД НСО

В Тогучинском районе Новосибирской области произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Момент ДТП записал видеорегистратор очевидца. В результате погибло три человека, ещё четверо пострадали, пишет региональное управление МВД.

Toyota Noah столкнулась с автомобилем ВАЗ-2104 в Новосибирской области. Видео © VK/АСТ-54

Авария произошла в воскресенье утром на 141-м километре автодороги К-19Р. Там Toyota Noah выехала на встречку и столкнулась с автомобилем ВАЗ-2104. В результате скончались водитель "четвёрки" и двое его пассажиров. Также пострадали четыре человека из "тойоты", они были доставлены в районную больницу.

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Также при аварии потребовалась помощь МЧС, одна из пострадавших оказалась заблокирована в автомобиле. Прибывшие сотрудники деблокировали женщину, после чего она была передана бригаде скорой медицинской помощи. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

А ранее три человека погибли в серьёзном ДТП в подмосковном Подольске. Один из водителей не справился с управлением и вылетел на встречную полосу движения.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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