Видеорегистратор снял момент ДТП с тремя погибшими в Новосибирской области

В Тогучинском районе Новосибирской области произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Момент ДТП записал видеорегистратор очевидца. В результате погибло три человека, ещё четверо пострадали, пишет региональное управление МВД.

Toyota Noah столкнулась с автомобилем ВАЗ-2104 в Новосибирской области. Видео © VK/АСТ-54

Авария произошла в воскресенье утром на 141-м километре автодороги К-19Р. Там Toyota Noah выехала на встречку и столкнулась с автомобилем ВАЗ-2104. В результате скончались водитель "четвёрки" и двое его пассажиров. Также пострадали четыре человека из "тойоты", они были доставлены в районную больницу.

Также при аварии потребовалась помощь МЧС, одна из пострадавших оказалась заблокирована в автомобиле. Прибывшие сотрудники деблокировали женщину, после чего она была передана бригаде скорой медицинской помощи. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины ДТП.