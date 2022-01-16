Песков напомнил, что выводы о "размещении оружия России" на Украине сделали СМИ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя выводы зарубежных СМИ о возможном размещении Россией наступательных вооружений на территории Украины, посоветовал ознакомиться с заданным ему ранее вопросом и контекстом, в котором он был задан.

Напомним, ранее Дмитрий Песков дал интервью американскому телеканалу CNN. После этого в западных СМИ начала появляться информация о том, что пресс-секретарь Кремля якобы заявил об отказе России гарантировать, что на территории Украины не будет размещено каких-либо наступательных вооружений. При этом само интервью телеканал пока не публиковал.