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Песков напомнил, что выводы о "размещении оружия России" на Украине сделали СМИ

Москва неоднократно отвергала заявления о "планах" вторгнуться в Незалежную.

16 января, 09:58
<p>Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV</p>

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя выводы зарубежных СМИ о возможном размещении Россией наступательных вооружений на территории Украины, посоветовал ознакомиться с заданным ему ранее вопросом и контекстом, в котором он был задан.

"Это их слова. Смотрите контекст", — сказал Песков в беседе с РИА "Новости".

Напомним, ранее Дмитрий Песков дал интервью американскому телеканалу CNN. После этого в западных СМИ начала появляться информация о том, что пресс-секретарь Кремля якобы заявил об отказе России гарантировать, что на территории Украины не будет размещено каких-либо наступательных вооружений. При этом само интервью телеканал пока не публиковал.

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Как уже рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом президент России Владимир Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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