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Литовские пограничники вытеснили группу задержанных в лесу беженцев в Белоруссию

В Минске сообщили, что один из иностранцев сейчас находится в реанимации с температурой 33 градуса и переохлаждением.

16 января, 09:53

Фото © Getty Images / Paulius Peleckis

Литовские пограничники вытеснили на территорию Белоруссии группу из пяти мигрантов из Сирии. Об этом рассказали в Государственном пограничном комитете республики.

"Инцидент произошёл 15 января в Ивьевском районе. Лидские пограничники на линии границы обнаружили пятерых граждан Сирии. На момент обнаружения беженцев один мужчина был в бессознательном состоянии, у него едва прощупывался пульс", — отметили в ведомстве.

Литовские силовики задержали сирийских граждан в лесу, а затем под угрозой расправы привезли их к границе с Белоруссией, приводят слова мигрантов в Минске. Сейчас иностранцам оказана медицинская помощь. Один из них доставлен в реанимацию с температурой тела 33 градуса и переохлаждением, добавили в белорусском ведомстве.

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Ранее польский военный Эмиль Чечко, сбежавший в Белоруссию, сообщил следствию страны об убийстве на польско-белорусской границе более 240 беженцев. Поляк попросил убежища, так как не был согласен с практикой негуманного обращения с беженцами со стороны Варшавы. Прокуратура Польши завела на военнослужащего дело о дезертирстве.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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