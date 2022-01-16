Литовские пограничники вытеснили группу задержанных в лесу беженцев в Белоруссию

Литовские пограничники вытеснили на территорию Белоруссии группу из пяти мигрантов из Сирии. Об этом рассказали в Государственном пограничном комитете республики.

"Инцидент произошёл 15 января в Ивьевском районе. Лидские пограничники на линии границы обнаружили пятерых граждан Сирии. На момент обнаружения беженцев один мужчина был в бессознательном состоянии, у него едва прощупывался пульс", — отметили в ведомстве.

Литовские силовики задержали сирийских граждан в лесу, а затем под угрозой расправы привезли их к границе с Белоруссией, приводят слова мигрантов в Минске. Сейчас иностранцам оказана медицинская помощь. Один из них доставлен в реанимацию с температурой тела 33 градуса и переохлаждением, добавили в белорусском ведомстве.