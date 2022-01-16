Макрон заявил, что переговоры с Россией необходимы как никогда
По словам французского лидера, уровень напряжённости на мировой арене сегодня крайне высок.
Эмманюэль Макрон. © ТАСС / EPA / MICHEL EULER / POOL
Переговоры с Россией необходимы для снижения напряжённости и достижения коллективной безопасности в Европе. Такое мнение высказал президент Франции Эмманюэль Макрон.
По словам французского лидера, решение проблем дипломатическим путём всегда приносит плоды. Макрон подчеркнул, что если Европа не хочет сохранять нынешнее положение вещей, то диалог с Москвой "необходим как никогда". Президент добавил, что уровень напряжённости сегодня крайне высок.
"США сегодня делают то же самое, чем я занимался в течение нескольких лет: они говорят с россиянами. Это хорошая новость", — подчеркнул Макрон.
Ранее, 10 января, в Женеве прошли консультации России и США. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". А 12 января в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Переговоры длились больше четырёх часов. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой.
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