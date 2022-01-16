Макрон заявил, что переговоры с Россией необходимы как никогда

Переговоры с Россией необходимы для снижения напряжённости и достижения коллективной безопасности в Европе. Такое мнение высказал президент Франции Эмманюэль Макрон.

По словам французского лидера, решение проблем дипломатическим путём всегда приносит плоды. Макрон подчеркнул, что если Европа не хочет сохранять нынешнее положение вещей, то диалог с Москвой "необходим как никогда". Президент добавил, что уровень напряжённости сегодня крайне высок.

"США сегодня делают то же самое, чем я занимался в течение нескольких лет: они говорят с россиянами. Это хорошая новость", — подчеркнул Макрон.