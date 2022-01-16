"Валиева выглядела смертной": Американский журналист поделился впечатлениями от проката российских фигуристок на ЧЕ
Напомним, 15-летняя Камила Валиева впервые в карьере стала победительницей континентального первенства.
Камила Валиева. Фото © Getty Images/Jurij Kodrun - International Skating Union/International Skating Union
Российская фигуристка Камила Валиева выдала свой худший прокат в сезоне со времён Гран-при Канады, где она также допускала ошибки. Об этом заявил американский журнаилст Филипп Херш в своём твиттере.
"Щербакова каталась близко к идеалу, но всё равно проиграла в произвольной Валиевой, которая совершила две значимые ошибки. Валиева впервые с Гран-при Канады выглядела смертной. Её результат в произвольной (168,61) стал самым низким в сезоне. Но она всё равно остаётся главным претендентом на золото Олимпиады", — написал Херш.
Напомним, на чемпионате Европы в Таллине российские фигуристки заняли весь пьедестал почёта. 15-летняя Камила Валиева впервые в карьере стала победительницей турнира, Анна Щербакова взяла серебро, Александра Трусова — бронзу.
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