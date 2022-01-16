Российская фигуристка Камила Валиева выдала свой худший прокат в сезоне со времён Гран-при Канады, где она также допускала ошибки. Об этом заявил американский журнаилст Филипп Херш в своём твиттере.

"Щербакова каталась близко к идеалу, но всё равно проиграла в произвольной Валиевой, которая совершила две значимые ошибки. Валиева впервые с Гран-при Канады выглядела смертной. Её результат в произвольной (168,61) стал самым низким в сезоне. Но она всё равно остаётся главным претендентом на золото Олимпиады", — написал Херш.