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"Валиева выглядела смертной": Американский журналист поделился впечатлениями от проката российских фигуристок на ЧЕ

Напомним, 15-летняя Камила Валиева впервые в карьере стала победительницей континентального первенства.

16 января, 09:26

Камила Валиева. Фото © Getty Images/Jurij Kodrun - International Skating Union/International Skating Union

Российская фигуристка Камила Валиева выдала свой худший прокат в сезоне со времён Гран-при Канады, где она также допускала ошибки. Об этом заявил американский журнаилст Филипп Херш в своём твиттере.

"Щербакова каталась близко к идеалу, но всё равно проиграла в произвольной Валиевой, которая совершила две значимые ошибки. Валиева впервые с Гран-при Канады выглядела смертной. Её результат в произвольной (168,61) стал самым низким в сезоне. Но она всё равно остаётся главным претендентом на золото Олимпиады", — написал Херш.

Полный триумф России: Валиева выиграла чемпионат Европы в Таллине

Полный триумф России: Валиева выиграла чемпионат Европы в Таллине

Напомним, на чемпионате Европы в Таллине российские фигуристки заняли весь пьедестал почёта. 15-летняя Камила Валиева впервые в карьере стала победительницей турнира, Анна Щербакова взяла серебро, Александра Трусова — бронзу.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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