Microsoft нашла вредоносное ПО в компьютерных системах министерств Украины

В распоряжении американской компании Microsoft ("Майкрософт") появились свидетельства совершения хакерской атаки на государственные и некоммерческие украинские организации. Соответствующий пост компания опубликовала в своём блоге.

"Microsoft обнаружила свидетельства деструктивной операции вредоносного программного обеспечения (ПО), нацеленного на несколько организаций на Украине", — говорится в сообщении.

Псаки: США не знают, кто стоит за кибератакой на сайты министерств Украины

Как уточняется, вредоносное программное обеспечение схоже с программой-вымогателем, но в нём нет механизма восстановления для получения выкупа. Таким образом, оно используется лишь для разрушения и вывода целевых устройств из строя.