Microsoft нашла вредоносное ПО в компьютерных системах министерств Украины
Оно схоже с программой-вымогателем, но в нём нет механизма восстановления для получения выкупа.
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В распоряжении американской компании Microsoft ("Майкрософт") появились свидетельства совершения хакерской атаки на государственные и некоммерческие украинские организации. Соответствующий пост компания опубликовала в своём блоге.
"Microsoft обнаружила свидетельства деструктивной операции вредоносного программного обеспечения (ПО), нацеленного на несколько организаций на Украине", — говорится в сообщении.
Как уточняется, вредоносное программное обеспечение схоже с программой-вымогателем, но в нём нет механизма восстановления для получения выкупа. Таким образом, оно используется лишь для разрушения и вывода целевых устройств из строя.
Как сообщал Лайф, взлом правительственных ресурсов Незалежной произошёл в ночь на 14 января. Хакеры разместили там сообщение с угрозой, которое было написано на трёх языках: украинском, русском и польском. Послание сопровождалось изображением перечёркнутого флага Украины. В Службе безопасности Украины начали расследование случившегося. В Киеве заявляли, что наряду с Россией причастна к атаке может быть Белоруссия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил о непричастности России к кибератакам. Представитель Кремля отметил, что в Киеве во всём винят Москву, даже в плохой погоде в своей стране.
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