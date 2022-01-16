Российский корабль потерял управление из-за шторма у берегов Грузии

Российский корабль с 13 членами экипажа на борту, который больше недели назад вошёл в акваторию батумской гавани, из-за шторма не может покинуть грузинские территориальные воды. Об этом сообщили в Агентстве морского транспорта Минэкономики Грузии.

"7 января 2022 года на якорную стоянку № 4 в акватории батумской гавани встал корабль, плавающий под флагом РФ SGV-Flot. На корабле 13 членов экипажа. 14 января от службы по надзору и государственного контроля батумской гавани корабль получил предупреждение об ожидающемся резком изменении погоды. Из-за сильного шторма корабль потерял возможность маневрирования и волны стали приближать его к берегу", — говорится в фейсбуке агентства.

Известно, что экипажу удалось остановить приближение судна к берегу. Им на помощь пришли грузинские моряки, вместе они развернули корабль в сторону моря и спустили якорь. В данный момент судно ожидает погрузки, только после этого оно покинет воды Грузии.