Читатели британской газеты Financial Times прокомментировали заявления Вашингтона о том, что Россия планирует "тайные операции" для "вторжения" на Украину. Пользователи подчеркнули, что США в который раз обвиняют другие страны в том, что сами же охотно делают.

"Всё это глобальная политика и весьма странные разговоры. Где-то около двух недель назад Россия упомянула, что США планируют провести операцию под чужими флагами на востоке Украины. Но западная пресса не стала об этом сообщать. То есть всё это лишь игра. Лучшее, что могут сделать США, — уйти из Европы и сконцентрироваться на решении собственных проблем", — отметил пользователь с ником How about this.