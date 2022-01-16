Читатели британской газеты Financial Times прокомментировали заявления Вашингтона о том, что Россия планирует "тайные операции" для "вторжения" на Украину. Пользователи подчеркнули, что США в который раз обвиняют другие страны в том, что сами же охотно делают.

"Всё это глобальная политика и весьма странные разговоры. Где-то около двух недель назад Россия упомянула, что США планируют провести операцию под чужими флагами на востоке Украины. Но западная пресса не стала об этом сообщать. То есть всё это лишь игра. Лучшее, что могут сделать США, — уйти из Европы и сконцентрироваться на решении собственных проблем", — отметил пользователь с ником How about this.

А юзер OrdinaryPerson подчеркнул, что данная ситуация не будет иметь никаких материальных последствий за пределами крошечного региона в богом забытом месте. Как только "Северный поток – 2" запустят, Украина вообще утратит своё значение.

"Только Западу позволено создавать ложные предлоги для вторжения. "Тот, кто контролирует прессу, контролирует мнение общественности". Соединённые Штаты и Соединённое Королевство — главные преступники минувшего тысячелетия", — написал Izy.

The Skaz Loop в свою очередь заметил, что за всю историю человечества было сброшено всего две атомные бомбы — в Хиросиме и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года. Он иронично напомнил о том, что это сделали американцы. Читатели предположили, что в Соединённых Штатах дела идут настолько плохо, что им нужен кто-то, кого можно обвинить и с кем можно начать войну.

"США любят обвинять других в проведении операций под чужими флагами. Их собственная история полна примеров того, как они сами их проводили. Инцидент в Тонкинском заливе помните?" — высказался BlueSky.