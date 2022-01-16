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"Какая-то бабёнка стала править бал": Ловчев назвал безобразием происходящее в нынешнем "Спартаке"

Красно-белые после первой части чемпионата находятся на девятом месте в турнирной таблице.

16 января, 10:07

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Бывший защитник сборной СССР Евгений Ловчев раскритиковал происходящее в "Спартаке" в настоящее время.

"Так вот сейчас в "Спартаке" какая-то бабёнка внезапно стала править бал... Безобразие! Стыдно за великий клуб! "Спартак" может приглашать новых игроков, тренеров, менеджеров, ещё кого-то, но глобально при нынешнем подходе ничего не изменится", — заявил Ловчев "Спорт-Экспрессу".

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Добавим, что "Спартак" после первой части сезона идёт на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. В декабре клуб сменил тренера — вместо Руя Витории красно-белых возглавил итальянец Паоло Ваноли.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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