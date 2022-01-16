"Так вот сейчас в "Спартаке" какая-то бабёнка внезапно стала править бал... Безобразие! Стыдно за великий клуб! "Спартак" может приглашать новых игроков, тренеров, менеджеров, ещё кого-то, но глобально при нынешнем подходе ничего не изменится", — заявил Ловчев "Спорт-Экспрессу".