Приёмная кампания в МГУ пройдёт в основном дистанционно

Приёмная кампания в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова начнётся 20 июня 2022 года и состоится в основном в дистанционном формате, сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.

"Мы будем принимать документы в основном дистантно, их можно подать из любой точки, для этого надо просто зайти на сайт приёмной комиссии и ознакомиться, как это сделать. <…> Приём документов начинается с 20 июня", — заявил в рамках дня открытых дверей Садовничий.

Он рассказал, что документы можно подать через электронную систему МГУ и суперсервис "Поступление в вуз онлайн" на портале госуслуг.