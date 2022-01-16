Приёмная кампания в МГУ пройдёт в основном дистанционно
Документы можно будет подать через электронную систему института и суперсервис "Поступление в вуз онлайн" на портале госуслуг.
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Приёмная кампания в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова начнётся 20 июня 2022 года и состоится в основном в дистанционном формате, сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.
"Мы будем принимать документы в основном дистантно, их можно подать из любой точки, для этого надо просто зайти на сайт приёмной комиссии и ознакомиться, как это сделать. <…> Приём документов начинается с 20 июня", — заявил в рамках дня открытых дверей Садовничий.
Он рассказал, что документы можно подать через электронную систему МГУ и суперсервис "Поступление в вуз онлайн" на портале госуслуг.
Кстати, ранее Лайф писал, что в России утвердили порядок работы онлайн-сервиса для поступления в вузы. Благодаря нововведению абитуриенты смогут дистанционно отслеживать ход вступительной кампании, подавать заявления о зачислении с помощью портала госуслуг и подтверждать свои действия с помощью электронной подписи. Отвечать за работу сервиса будут Минцифры, Минобрнауки и Рособрнадзор.
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