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Вучич принял участие в голосовании по изменению Конституции Сербии

Избирательные участки будут работать до 20:00 по местному времени.

16 января, 11:02
<p>Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр страны Ана Брнабич проголосовали на референдуме о внесении изменений в области правосудия в конституцию страны. Видеозаписи с избирательного участка Вучич опубликовал в своём инстаграм-аккаунте, написав: "Выполнил свой гражданский долг".

Сербский лидер одним из первых принял участие в голосовании на избирательном участке в районе Нови-Београд. А Брнабич проголосовала в районе Дединье, после чего заявила журналистам, что голосовала "за независимую судебную систему и самостоятельную прокуратуру".

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Голосование об изменении Конституции Сербии в области правосудия началось в воскресенье. Избирательные участки будут работать до 20:00 (22:00 мск) по местному времени.

А ранее Лайф писал, что полиция Косова захватила бюллетени для сербского референдума. Инцидент уже охарактеризовали как скандал огромных размеров с такими же последствиями.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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