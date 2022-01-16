Вучич принял участие в голосовании по изменению Конституции Сербии

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр страны Ана Брнабич проголосовали на референдуме о внесении изменений в области правосудия в конституцию страны. Видеозаписи с избирательного участка Вучич опубликовал в своём инстаграм-аккаунте, написав: "Выполнил свой гражданский долг".

Сербский лидер одним из первых принял участие в голосовании на избирательном участке в районе Нови-Београд. А Брнабич проголосовала в районе Дединье, после чего заявила журналистам, что голосовала "за независимую судебную систему и самостоятельную прокуратуру".

Голосование об изменении Конституции Сербии в области правосудия началось в воскресенье. Избирательные участки будут работать до 20:00 (22:00 мск) по местному времени.