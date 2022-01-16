Вучич принял участие в голосовании по изменению Конституции Сербии
Избирательные участки будут работать до 20:00 по местному времени.
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ
Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр страны Ана Брнабич проголосовали на референдуме о внесении изменений в области правосудия в конституцию страны. Видеозаписи с избирательного участка Вучич опубликовал в своём инстаграм-аккаунте, написав: "Выполнил свой гражданский долг".
Сербский лидер одним из первых принял участие в голосовании на избирательном участке в районе Нови-Београд. А Брнабич проголосовала в районе Дединье, после чего заявила журналистам, что голосовала "за независимую судебную систему и самостоятельную прокуратуру".
Голосование об изменении Конституции Сербии в области правосудия началось в воскресенье. Избирательные участки будут работать до 20:00 (22:00 мск) по местному времени.
А ранее Лайф писал, что полиция Косова захватила бюллетени для сербского референдума. Инцидент уже охарактеризовали как скандал огромных размеров с такими же последствиями.
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