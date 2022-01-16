"Не только вся наша страна, но и вся Европа знает, на какую игру способна команда под твоим руководством. Поэтому пусть это будет только первый клубный блин комом в начале большой карьеры великого тренера. Верим — не сломаешься, знаем, что станешь ещё лучше! И главное. Сильнее всего тебя любят в Украине. Поэтому возвращайся работать домой", — написал Зеленский.