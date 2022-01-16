"Первый блин комом": Зеленский предложил тренеру Шевченко вернуться на Украину
Днём ранее он был уволен с поста наставника итальянского клуба "Дженоа" спустя два месяца после назначения.
Владимир Зеленский и Андрей Шевченко. Фото © ТАСС/EPA/JOHANNA GERON / POOL, © Wikipedia
Президент Украины Владимир Зеленский предложил вернуться на родину экс-наставнику национальной команды Незалежной Андрею Шевченко, который был уволен из "Дженоа". Сообщение глава государства оставил в своём телеграм-канале.
"Не только вся наша страна, но и вся Европа знает, на какую игру способна команда под твоим руководством. Поэтому пусть это будет только первый клубный блин комом в начале большой карьеры великого тренера. Верим — не сломаешься, знаем, что станешь ещё лучше! И главное. Сильнее всего тебя любят в Украине. Поэтому возвращайся работать домой", — написал Зеленский.
Ранее Лайф сообщал, что Андрей Шевченко был уволен с поста главного тренера итальянского клуба "Дженоа". За два месяца при нём команда сумела одержать лишь одну победу.
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