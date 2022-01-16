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Учёные: Кишечная бактерия Collinsella снижает риск смерти от ковида

По их мнению, чем больше в организме человека Collinsella, тем легче он перенесёт заболевание.

16 января, 11:12

Фото © Pexels

Большое количество кишечных бактерий Collinsella в организме человека может подавлять активность коронавируса, облегчать течение болезни и препятствовать летальному исходу. К такому выводу пришли учёные Нагойского университета в центральной части Японии. Их исследование было опубликовано на сайте газеты The Japan Times.

Для проверки своей теории специалисты собрали данные 953 человек, проживающих в странах с разным уровнем смертности среди ковидных больных. Анализ показал, что у 34–61% пациентов из Японии, Кореи и Финляндии, где показатели смертности от инфекции достаточно низкие, в организме содержится большая концентрация Collinsella. А у жителей Бельгии, Великобритании, Италии и США, где уровень летальных исходов высок, бактерии были выявлены лишь в 4–18% случаев. По мнению учёных, Collinsella может преобразовывать желчные кислоты в урсодезоксихолевую кислоту, которая предотвращает сцепление вируса SARS-CoV-2 с рецепторами клеток человека.

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Ранее учёные обнаружили в крови кошек опасный для человека коронавирус. Они считают, что подцепить заразу животные могли ещё в начале 2000-х во время вспышки атипичной пневмонии.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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