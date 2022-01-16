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Вдову Бориса Грачевского госпитализировали в Москве

Екатерина Белоцерковская не стала раскрывать диагноз.

16 января, 11:25

Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

Вдова Грачевского попала в больницу после открытия памятника её мужу, умершему год назад © Instagram / belotserkovskaia_official

Третья жена и вдова кинорежиссёра Бориса Грачевского попала в больницу после открытия на Троекуровском кладбище мемориала создателю "Ералаша". Об этом она разместила видео в "Инстаграме". На кадрах видно больничную палату и капельницу.

О своём диагнозе 37-летняя актриса и певица Екатерина Белоцерковская не написала. Однако пользователи сочли её госпитализацию результатом ухудшившегося эмоционального состояния женщины. После смерти Грачевского она постоянно размещает в соцсети их совместные фото и намекает на свою депрессию.

Ранее сообщалось, что 14 января на Троекуровском кладбище в Москве открыли памятник создателю "Ералаша" Борису Грачевскому. Белоцерковская присутствовала на траурном мероприятии, много плакала, а также обнялась со второй женой режиссёра Анной Панасенко, что говорит о дружеских отношениях между женщинами. Напомним, знаменитый кинорежиссёр ушёл из жизни год назад от последствий коронавирусной инфекции. Ему был 71 год.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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