Вдову Бориса Грачевского госпитализировали в Москве
Екатерина Белоцерковская не стала раскрывать диагноз.
Фото © ТАСС / Сергей Виноградов
Вдова Грачевского попала в больницу после открытия памятника её мужу, умершему год назад © Instagram / belotserkovskaia_official
Третья жена и вдова кинорежиссёра Бориса Грачевского попала в больницу после открытия на Троекуровском кладбище мемориала создателю "Ералаша". Об этом она разместила видео в "Инстаграме". На кадрах видно больничную палату и капельницу.
О своём диагнозе 37-летняя актриса и певица Екатерина Белоцерковская не написала. Однако пользователи сочли её госпитализацию результатом ухудшившегося эмоционального состояния женщины. После смерти Грачевского она постоянно размещает в соцсети их совместные фото и намекает на свою депрессию.
Ранее сообщалось, что 14 января на Троекуровском кладбище в Москве открыли памятник создателю "Ералаша" Борису Грачевскому. Белоцерковская присутствовала на траурном мероприятии, много плакала, а также обнялась со второй женой режиссёра Анной Панасенко, что говорит о дружеских отношениях между женщинами. Напомним, знаменитый кинорежиссёр ушёл из жизни год назад от последствий коронавирусной инфекции. Ему был 71 год.
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