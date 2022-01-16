Вдову Бориса Грачевского госпитализировали в Москве

Вдова Грачевского попала в больницу после открытия памятника её мужу, умершему год назад © Instagram / belotserkovskaia_official

Третья жена и вдова кинорежиссёра Бориса Грачевского попала в больницу после открытия на Троекуровском кладбище мемориала создателю "Ералаша". Об этом она разместила видео в "Инстаграме". На кадрах видно больничную палату и капельницу.

О своём диагнозе 37-летняя актриса и певица Екатерина Белоцерковская не написала. Однако пользователи сочли её госпитализацию результатом ухудшившегося эмоционального состояния женщины. После смерти Грачевского она постоянно размещает в соцсети их совместные фото и намекает на свою депрессию.