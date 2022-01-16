Минцифры Украины заявило о наличии доказательств "причастности" России к кибератакам
Инцидент продолжают расследовать Служба госсвязи, СБУ и сотрудники киберполиции.
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Министерство цифровой трансформации Украины заявило, что в распоряжении ведомства якобы появились доказательства причастности России к хакерским атакам на государственные и некоммерческие организации Незалежной. Однако ведомство не стало их раскрывать.
"На сегодняшний день можно сказать, что все доказательства указывают на то, что за кибератакой стоит Россия", — говорится на сайте Минцифры.
В министерстве считают, что цель кибератак состоит не только в том, "чтобы запугать общество, но и дестабилизировать ситуацию на Украине, остановив работу государственного сектора и подорвав доверие к власти со стороны украинцев". При этом Служба госсвязи, СБУ и сотрудники киберполиции продолжают расследовать инцидент.
Как сообщал Лайф, взлом правительственных ресурсов Незалежной произошёл в ночь на 14 января. Хакеры разместили там сообщение с угрозой, которое было написано на трёх языках: украинском, русском и польском. Послание сопровождалось изображением перечёркнутого флага Украины. В Службе безопасности Украины начали расследование случившегося. В Киеве заявляли, что наряду с Россией причастна к атаке может быть Белоруссия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил о непричастности России к кибератакам. Представитель Кремля отметил, что в Киеве во всём винят Москву, даже в плохой погоде в своей стране.
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