Минцифры Украины заявило о наличии доказательств "причастности" России к кибератакам

Министерство цифровой трансформации Украины заявило, что в распоряжении ведомства якобы появились доказательства причастности России к хакерским атакам на государственные и некоммерческие организации Незалежной. Однако ведомство не стало их раскрывать.

"На сегодняшний день можно сказать, что все доказательства указывают на то, что за кибератакой стоит Россия", — говорится на сайте Минцифры.