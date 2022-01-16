Два человека погибли из-за цунами после извержения подводного вулкана в Перу

Полиция Перу сообщила о гибели двух человек в результате цунами на тихоокеанском побережье страны, причиной которого стало извержение подводного вулкана возле острова Тонга. О случившемся говорится в "Твиттере" .

"Мы сожалеем о смерти двух человек, которые были найдены мёртвыми сотрудниками полицейского участка на пляже Найламп во время цунами. Кроме того, стало известно, что рассматриваемый пляж объявлен непригодным для купания", — уточнили в ведомстве.