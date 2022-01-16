Два человека погибли из-за цунами после извержения подводного вулкана в Перу
Ранее говорилось об эвакуации жителей прибрежных зон в Японии и в Самоа, угроза цунами прогнозировалась также на Курильских островах.
Полиция Перу сообщила о гибели двух человек в результате цунами © Twitter / Policía Nacional del Perú
Два человека погибли в Перу из-за цунами © Twitter / Michael Barthel
Полиция Перу сообщила о гибели двух человек в результате цунами на тихоокеанском побережье страны, причиной которого стало извержение подводного вулкана возле острова Тонга. О случившемся говорится в "Твиттере".
"Мы сожалеем о смерти двух человек, которые были найдены мёртвыми сотрудниками полицейского участка на пляже Найламп во время цунами. Кроме того, стало известно, что рассматриваемый пляж объявлен непригодным для купания", — уточнили в ведомстве.
Ранее Лайф сообщал, что извержение вулкана у берегов Королевства Тонга вызвало цунами. В Японии не менее 230 тысяч жителей были эвакуированы, а 20 судов волна опрокинула или повредила. ЧС объявили и на тихоокеанских островах. В Самоа более ста семей покинули свои дома на побережье. О возможной разрушительной силе цунами метеорологи предупреждали и на западном берегу США, а также на Курильских островах.
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