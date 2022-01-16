"В женском одиночном и парном катании наши спортсмены заняли все три ступени пьедестала почёта и продемонстрировали, что им нет равных в Европе! Прошедший турнир стал для сборной России важной проверкой сил перед Олимпийскими играми в Пекине, команда великолепно справилась с этим испытанием. Поздравляю с триумфом наших спортсменов на чемпионате Европы, тренеров российских фигуристов, а также Федерацию фигурного катания на коньках России!" — заявил Матыцин.