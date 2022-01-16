"Продемонстрировали, что им нет равных": Матыцин восхитился триумфом российских фигуристов на чемпионате Европы
Представители нашей страны победили во всех видах программы, в двух заняв все места на пьедестале почёта.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Глава Министерства спорта РФ Олег Матыцин назвал триумфом выступление российских фигуристов на чемпионате Европы в Таллине. Его слова приводит пресс-служба ведомства.
"В женском одиночном и парном катании наши спортсмены заняли все три ступени пьедестала почёта и продемонстрировали, что им нет равных в Европе! Прошедший турнир стал для сборной России важной проверкой сил перед Олимпийскими играми в Пекине, команда великолепно справилась с этим испытанием. Поздравляю с триумфом наших спортсменов на чемпионате Европы, тренеров российских фигуристов, а также Федерацию фигурного катания на коньках России!" — заявил Матыцин.
Добавим, что наша сборная в Таллине выиграла золотые медали во всех видах программы. Камила Валиева была сильнейшей в соревновании одиночниц, чемпионами Европы стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые были лучшими в соревновании пар, Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали лучшими в соревновании танцевальных дуэтов, а Марк Кондратюк выиграл свой дебютный чемпионат Европы в состязании мужчин-одиночников.
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