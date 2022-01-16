В Ленобласти мужчина избил до смерти жену в её день рождения
В тот вечер супружеская пара находилась в состоянии алкогольного опьянения, причиной трагической ссоры стала ревность.
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В посёлке Лебяжье Ленинградской области 42-летний мужчина забил насмерть жену в её день рождения. В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть по неосторожности".
По предварительным данным, в праздничный день супруги вместе распивали алкогольные напитки. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, муж приревновал жену и избил, сообщает местный портал 47news со ссылкой на правоохранительные органы. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Ранее Лайф писал о том, как житель Биробиджана решил отговорить жену от развода с помощью ограбления. На женщину напали двое неизвестных, избили и похитили сумку с вещами. А организатором преступления оказался супруг потерпевшей.
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