В Ленобласти мужчина избил до смерти жену в её день рождения

В посёлке Лебяжье Ленинградской области 42-летний мужчина забил насмерть жену в её день рождения. В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть по неосторожности".

По предварительным данным, в праздничный день супруги вместе распивали алкогольные напитки. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, муж приревновал жену и избил, сообщает местный портал 47news со ссылкой на правоохранительные органы. От полученных травм женщина скончалась на месте.