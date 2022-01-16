Сгоревшее здание Администрации Алма-Аты обнесли забором

Здание Администрации Алма-Аты обнесли забором и завесили специальным материалом. Как сообщает ТАСС, по периметру работает техника, убирая оставшиеся следы прошедших в начале месяца беспорядков.

Отмечается, что на входе стоят двое вооружённых сотрудников правоохранительных органов, при этом парк вокруг администрации остаётся открытым, там уже гуляют местные жители и фотографируются на фоне обгоревшего здания.