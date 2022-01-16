Сгоревшее здание Администрации Алма-Аты обнесли забором
Городские службы активно ликвидируют последствия прошедших беспорядков.
Здание Администрации Алма-Аты после беспорядков. © Kazinform
Здание Администрации Алма-Аты обнесли забором и завесили специальным материалом. Как сообщает ТАСС, по периметру работает техника, убирая оставшиеся следы прошедших в начале месяца беспорядков.
Отмечается, что на входе стоят двое вооружённых сотрудников правоохранительных органов, при этом парк вокруг администрации остаётся открытым, там уже гуляют местные жители и фотографируются на фоне обгоревшего здания.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру.
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