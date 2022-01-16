Умер свергнутый президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта

Напомним, 18 августа 2020 года военные взяли под стражу президента Ибрагима Бубакара Кейта и других лидеров страны и отвезли их на военную базу Кати. Всё произошло за один день. А 24 мая 2021 года в Мали произошёл очередной государственный переворот. На этот раз арестовали временного президента страны Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана. Главой государства был назначен Ассими Гоита. Мировые державы потребовали освободить заключённых политиков.