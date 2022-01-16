Умер свергнутый президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта
Он потерял власть после военного мятежа и был взят под стражу 18 августа 2020 года.
Фото © Getty Images / Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency
Лишившийся власти после военного мятежа президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта умер в столице страны Бамако. Об этом сообщает AFP, ссылаясь на семью экс-главы государства.
"Ибрагим Бубакар Кейта скончался сегодня утром в 9:00 (12:00 мск) в своём доме в Бамако", — заявили родные экс-главы государства.
Напомним, 18 августа 2020 года военные взяли под стражу президента Ибрагима Бубакара Кейта и других лидеров страны и отвезли их на военную базу Кати. Всё произошло за один день. А 24 мая 2021 года в Мали произошёл очередной государственный переворот. На этот раз арестовали временного президента страны Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана. Главой государства был назначен Ассими Гоита. Мировые державы потребовали освободить заключённых политиков.
Комментариев: 0