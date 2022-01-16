Депутат Бессараб поддержала идею запретить продажу алкоголя лицам до 21 года

"Мне трудно об этом судить, но я думаю, что те европейцы, кто хочет выпить в выходные, просто закупаются перед выходными. И такое ограничение, на мой взгляд, не достигнет ничего, кроме помощи работающим барам", — сказала депутат в беседе с RT.

Бессараб при этом поддержала идею поднять возрастные ограничения по продаже спиртных напитков до 21 года. По её мнению, в 18 лет организм ещё формируется. И, несмотря на то что в этом возрасте парни уже идут служить в армию и часто им доверяют оружие, сравнивать оружие и алкоголь нельзя. Она подчеркнула, что одно формирует чувство патриотизма и мужественные качества, а другое разрушает мозг и физиологические качества мужчин и женщин.