Депутат Бессараб поддержала идею запретить продажу алкоголя лицам до 21 года
По её мнению, в 18 лет организм ещё формируется, а спиртное разрушает мозг молодых людей.
Фото © Pexels
Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила идею последовать примеру "ряда европейских стран", ограничив продажу алкоголя в выходные дни, а также поднять возрастные ограничения до 21 года.
"Мне трудно об этом судить, но я думаю, что те европейцы, кто хочет выпить в выходные, просто закупаются перед выходными. И такое ограничение, на мой взгляд, не достигнет ничего, кроме помощи работающим барам", — сказала депутат в беседе с RT.
Бессараб при этом поддержала идею поднять возрастные ограничения по продаже спиртных напитков до 21 года. По её мнению, в 18 лет организм ещё формируется. И, несмотря на то что в этом возрасте парни уже идут служить в армию и часто им доверяют оружие, сравнивать оружие и алкоголь нельзя. Она подчеркнула, что одно формирует чувство патриотизма и мужественные качества, а другое разрушает мозг и физиологические качества мужчин и женщин.
Ранее Лайф писал о 5 распространённых зависимостях, на которые все закрывают глаза, ведь это не алкоголь и наркотики.
Комментариев: 0