Глава миссии РФ в Вене Гаврилов обратился к генсеку ОБСЕ Шмид из-за блокировки в Facebook

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов обратился к генсекретарю ОБСЕ Хельге Шмид с просьбой поддержать Москву в связи с блокировкой аккаунта миссии в "Фейсбуке".

Напомним, ранее администрация социальной сети заблокировала официальную страницу российской делегации, сославшись на "запрещённый контент". При этом Гаврилов отметил, что представители миссии делились на своей странице только заявлениями руководства России и МИД РФ по переговорам с НАТО и США. Роскомнадзор уже потребовал от компании Meta, владеющей соцсетью, разблокировать страницу делегации РФ.

"Просим генерального секретаря г-жу Х. Шмид поддержать своим авторитетом нашу законную просьбу. Это вопиющий акт цензуры в информпространстве. Заранее признательны за поддержку!" — приводятся слова Гаврилова на странице российской делегации в "Твиттере".

Отдельно постпредство России при ОБСЕ отметило, что "с сожалением" узнало о блокировке аккаунта делегации. Дипломаты уточнили, что налицо очередной пример нелегитимной цензуры информационного пространства.