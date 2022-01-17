Глава миссии РФ в Вене Гаврилов обратился к генсеку ОБСЕ Шмид из-за блокировки в Facebook
Дипломат назвал действия администрации социальной сети вопиющим актом цензуры в информпространстве.
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Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов обратился к генсекретарю ОБСЕ Хельге Шмид с просьбой поддержать Москву в связи с блокировкой аккаунта миссии в "Фейсбуке".
Напомним, ранее администрация социальной сети заблокировала официальную страницу российской делегации, сославшись на "запрещённый контент". При этом Гаврилов отметил, что представители миссии делились на своей странице только заявлениями руководства России и МИД РФ по переговорам с НАТО и США. Роскомнадзор уже потребовал от компании Meta, владеющей соцсетью, разблокировать страницу делегации РФ.
"Просим генерального секретаря г-жу Х. Шмид поддержать своим авторитетом нашу законную просьбу. Это вопиющий акт цензуры в информпространстве. Заранее признательны за поддержку!" — приводятся слова Гаврилова на странице российской делегации в "Твиттере".
Отдельно постпредство России при ОБСЕ отметило, что "с сожалением" узнало о блокировке аккаунта делегации. Дипломаты уточнили, что налицо очередной пример нелегитимной цензуры информационного пространства.
"Уважаемая представитель по вопросам СМИ в ОБСЕ (Тереза Рибейро), не замечать политически мотивированную рестриктивную деятельность IT-компаний весьма опасно", — заявили в постпредстве.
Напомним, что 12 января в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Переговоры длились больше четырёх часов. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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