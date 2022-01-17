Столтенберг заявил, что НАТО предложило РФ провести новые встречи по безопасности в Европе

НАТО предложило России провести серию новых встреч на тему европейской безопасности, включая ситуацию вокруг Украины, но пока альянс не получил ответа от Москвы. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Мы выложили на стол предложение о проведении серии встреч по темам, важным для европейской безопасности, ситуации внутри и вокруг Украины <...> Нет, они не взяли на себя обязательства принять участие в дальнейших переговорах, но и не отвергли предложения", — сказал он в интервью канадскому телеканалу CBC.

По его словам, темами новых встреч с Россией могли бы стать контроль над вооружениями, транспарентность военной деятельности, меры укрепления доверия.

"Россия сказала, что им нужно некоторое время, чтобы ответить на эти предложения, и сейчас мы ждём российского ответа", — добавил генсек НАТО.

Он также исключил возможность компромиссов в важных для РФ темах касательно отказа альянса от дальнейшего расширения на восток и вывода войск с территорий бывших социалистических стран и постсоветских республик, присоединившихся к НАТО после 1997 года.