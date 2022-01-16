Столтенберг: НАТО не согласится на вывод войск из стран, вступивших в альянс с 1997 года

НАТО никогда не согласится с выводом своих войск из стран, которые присоединились к блоку с 1997 года. Это сделало бы их членами альянса второго сорта, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

"Конечно же, мы также не можем согласиться с тем, что у нас не должно быть войск НАТО во всех тех странах, которые присоединились к НАТО с 1997 года. Это, по сути, будет означать, что половина наших членов не сможет быть защищена войсками НАТО. Тогда они будут своего рода членами НАТО второго сорта, мы никогда это не сделаем", — сказал он в интервью канадскому телеканалу CBC.