Столтенберг: НАТО не согласится на вывод войск из стран, вступивших в альянс с 1997 года
По его словам, при такой ситуации половина членов блока не сможет рассчитывать на защиту вооружённых сил организации.
Солдаты НАТО. © Facebook / NATO
НАТО никогда не согласится с выводом своих войск из стран, которые присоединились к блоку с 1997 года. Это сделало бы их членами альянса второго сорта, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
"Конечно же, мы также не можем согласиться с тем, что у нас не должно быть войск НАТО во всех тех странах, которые присоединились к НАТО с 1997 года. Это, по сути, будет означать, что половина наших членов не сможет быть защищена войсками НАТО. Тогда они будут своего рода членами НАТО второго сорта, мы никогда это не сделаем", — сказал он в интервью канадскому телеканалу CBC.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил НАТО в "постепенном вторжении" на Украину. По мнению представителя Кремля, сложившаяся ситуация представляет опасность для стабильности и безопасности в Европе. Как отметил Песков, отношения Москвы и НАТО "подошли к красной черте" из-за приближения Североатлантического альянса к Незалежной.
Напомним, что 12 января в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Переговоры длились больше четырёх часов. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
Лента новостей
В Киеве "заминировали" аэропорт, куда утром 17 января должен прилететь Порошенко
сегодня в 20:20
Столтенберг заявил о готовности НАТО обсудить с Россией вопросы сокращения вооружений
сегодня в 20:09
Говорили, что она должна денег, которые ей не принадлежат: Раскрыты подробности ограбления вдовы Градского Марины Коташенко на 100 млн рублей
сегодня в 19:59
Комментариев: 0