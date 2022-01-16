Песков обвинил НАТО в "постепенном вторжении" на Украину
По мнению представителя Кремля, сложившаяся ситуация представляет опасность для стабильности и безопасности в Европе.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения Москвы и НАТО "подошли к красной черте" из-за приближения Североатлантического альянса к Украине. Об этом он сообщил в интервью телекомпании CNN.
"Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины со своей инфраструктурой, своими инструкторами, запасами оборонительного и наступательного вооружения, обучением украинских военных и тому подобного", — уточнил представитель Кремля.
По мнению Пескова, сложившаяся ситуация представляет опасность для стабильности и безопасности в Европе. Он отметил, что Москва "не может больше терпеть" такое развитие событий. При этом на фоне "недружелюбной атмосферы" из-за учений НАТО и продвижения инфраструктуры альянса на восток Москва "вынуждена предпринимать меры предосторожности".
"Российские войска находятся на территории РФ рядом с украинской границей, и мы считаем необходимым оставить их там перед лицом очень напряжённой ситуации", — заключил представитель Кремля.
Напомним, что 10 января в Женеве прошли консультации Москвы и Вашингтона, а 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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