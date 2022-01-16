Песков обвинил НАТО в "постепенном вторжении" на Украину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения Москвы и НАТО "подошли к красной черте" из-за приближения Североатлантического альянса к Украине. Об этом он сообщил в интервью телекомпании CNN.

"Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины со своей инфраструктурой, своими инструкторами, запасами оборонительного и наступательного вооружения, обучением украинских военных и тому подобного", — уточнил представитель Кремля.

По мнению Пескова, сложившаяся ситуация представляет опасность для стабильности и безопасности в Европе. Он отметил, что Москва "не может больше терпеть" такое развитие событий. При этом на фоне "недружелюбной атмосферы" из-за учений НАТО и продвижения инфраструктуры альянса на восток Москва "вынуждена предпринимать меры предосторожности".