Песков исключил вероятность размещения наступательного вооружения РФ на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается размещать своё наступательное вооружение на Украине, однако допускает, что такой шаг могут предпринять США и НАТО. Об этом представитель Кремля сообщил в беседе с радиостанцией "Эхо Москвы".

"Мы не можем исключить, что наши партнёры (США и НАТО) могут разместить наступательные вооружения на территории Украины. Мы со своей стороны исключаем для себя размещение наступательного вооружения там. Именно поэтому мы требуем юридически закреплённых гарантий", — приводит слова Пескова главред радиостанции Алексей Венедиктов в своём телеграм-канале.