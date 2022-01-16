Песков исключил вероятность размещения наступательного вооружения РФ на Украине
При этом представитель Кремля отметил, что Москва требует юридически закреплённых гарантий того, что данный шаг не предпримут США и НАТО.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается размещать своё наступательное вооружение на Украине, однако допускает, что такой шаг могут предпринять США и НАТО. Об этом представитель Кремля сообщил в беседе с радиостанцией "Эхо Москвы".
"Мы не можем исключить, что наши партнёры (США и НАТО) могут разместить наступательные вооружения на территории Украины. Мы со своей стороны исключаем для себя размещение наступательного вооружения там. Именно поэтому мы требуем юридически закреплённых гарантий", — приводит слова Пескова главред радиостанции Алексей Венедиктов в своём телеграм-канале.
Напомним, что 10 января в Женеве прошли консультации Москвы и Вашингтона, а 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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