"Эвертон" уволил Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера
В нынешнем сезоне "ириски" занимают 16-е место в таблице чемпионата Англии.
Рафаэль Бенитес. Фото © ТАСС / Артём Коротаев
Футбольный клуб "Эвертон" объявил об увольнении главного тренера команды Рафаэля Бенитеса со своего поста.
Испанец возглавил команду в июне 2021 года, однако не сумел добиться с ней успехов. В нынешнем сезоне "ириски" располагаются на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии.
Добавим, что за годы тренерской карьеры Бенитес руководил "Ливерпулем", мадридским "Реалом", "Валенсией" и рядом других европейских команд.
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