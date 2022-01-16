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"Эвертон" уволил Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера

В нынешнем сезоне "ириски" занимают 16-е место в таблице чемпионата Англии.

16 января, 15:43

Рафаэль Бенитес. Фото © ТАСС / Артём Коротаев

Футбольный клуб "Эвертон" объявил об увольнении главного тренера команды Рафаэля Бенитеса со своего поста.

Испанец возглавил команду в июне 2021 года, однако не сумел добиться с ней успехов. В нынешнем сезоне "ириски" располагаются на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Добавим, что за годы тренерской карьеры Бенитес руководил "Ливерпулем", мадридским "Реалом", "Валенсией" и рядом других европейских команд.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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