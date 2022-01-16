"Эвертон" уволил Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера

Футбольный клуб "Эвертон" объявил об увольнении главного тренера команды Рафаэля Бенитеса со своего поста.

Испанец возглавил команду в июне 2021 года, однако не сумел добиться с ней успехов. В нынешнем сезоне "ириски" располагаются на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии.