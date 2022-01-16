Песков: НАТО — это не голубь мира, а орудие конфронтации

НАТО является орудием конфронтации, а не голубем мира и стабильности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телекомпании CNN .

"НАТО — это не голубь мира и стабильности. НАТО — это орудие конфронтации. Это орудие конфронтации с каждым годом начало подбираться всё ближе и ближе к нашим границам", — сказал представитель Кремля.