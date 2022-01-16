НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков: НАТО — это не голубь мира, а орудие конфронтации

По словам представителя Кремля, альянс с каждым годом подбирается ближе к российским границам.

16 января, 15:34
<p>Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/64671/photos/64994" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Kremlin.ru

НАТО является орудием конфронтации, а не голубем мира и стабильности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телекомпании CNN.

"НАТО — это не голубь мира и стабильности. НАТО — это орудие конфронтации. Это орудие конфронтации с каждым годом начало подбираться всё ближе и ближе к нашим границам", — сказал представитель Кремля.

Песков заявил о разногласиях между РФ, США и НАТО по принципиальным вопросам

Песков заявил о разногласиях между РФ, США и НАТО по принципиальным вопросам

Лайф напоминает, что 10 января в Женеве прошли консультации Москвы и Вашингтона, а 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1