Песков: НАТО — это не голубь мира, а орудие конфронтации
По словам представителя Кремля, альянс с каждым годом подбирается ближе к российским границам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Kremlin.ru
НАТО является орудием конфронтации, а не голубем мира и стабильности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телекомпании CNN.
"НАТО — это не голубь мира и стабильности. НАТО — это орудие конфронтации. Это орудие конфронтации с каждым годом начало подбираться всё ближе и ближе к нашим границам", — сказал представитель Кремля.
Лайф напоминает, что 10 января в Женеве прошли консультации Москвы и Вашингтона, а 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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