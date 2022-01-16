Прокуратура Алма-Аты сообщила о 249 задержанных после беспорядков

"Сейчас правоохранительными органами расследуется 405 уголовных дел. С санкции суда взято под стражу 249 лиц", — сказал он на брифинге.

Напомним, 2 января в Казахстане начались массовые протесты, которые переросли в погромы. ОДКБ направила миротворческие силы на поддержание порядка в стране. 13 января миссия успешно завершилась. Всего в ходе протестов в стране погибло 225 человек, среди них 19 силовиков. Ранее Лайф писал, что после погромов в Казахстане в руках радикалов может оказаться биологическое оружие. Где и как могут использовать материалы, похищенные из разгромленной американской лаборатории в Алма-Ате, и кто предотвратит возможные теракты — неизвестно.