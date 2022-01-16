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Прокуратура Алма-Аты сообщила о 249 задержанных после беспорядков

Всего правоохранительными органами сейчас расследуется 405 уголовных дел.

16 января, 15:28
<p>Сотрудники полиции и задержанные граждане на улице Алма-Аты. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Сотрудники полиции и задержанные граждане на улице Алма-Аты. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Прокурор Алма-Аты Берик Жуйриктаев заявил, что в городе после беспорядков правоохранительными органами Казахстана было арестовано почти 250 человек.

"Сейчас правоохранительными органами расследуется 405 уголовных дел. С санкции суда взято под стражу 249 лиц", — сказал он на брифинге.

При этом Жуйриктаев добавил, что для расследования создана специальная межведомственная следственная группа.

Участники беспорядков в Алма-Ате похитили более 1,3 тысячи единиц оружия

Участники беспорядков в Алма-Ате похитили более 1,3 тысячи единиц оружия

Напомним, 2 января в Казахстане начались массовые протесты, которые переросли в погромы. ОДКБ направила миротворческие силы на поддержание порядка в стране. 13 января миссия успешно завершилась. Всего в ходе протестов в стране погибло 225 человек, среди них 19 силовиков. Ранее Лайф писал, что после погромов в Казахстане в руках радикалов может оказаться биологическое оружие. Где и как могут использовать материалы, похищенные из разгромленной американской лаборатории в Алма-Ате, и кто предотвратит возможные теракты — неизвестно.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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