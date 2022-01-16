Доктор Мясников посоветовал пить 3–5 чашек кофе в день для защиты от рака

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что частое потребление кофе может уберечь от некоторых болезней. Однако речь идёт именно о натуральном, а не растворимом напитке. Соответствующий пост доктор опубликовал на своей странице в "Инстаграме".

"Доказано, что кофе (разумеется, речь идёт о натуральном, а не о растворимом кофе) полезен при болезнях печени, предотвращает переход гепатита в цирроз, а цирроза — в рак", — написал Мясников.

Эксперт считает, что 3–5 чашек кофе в день для людей с заболеваниями печени просто необходимы. Также напиток можно пить и при гипертонии. Врач отметил, что у больных, которые употребляют кофе не впервые и адаптированы к нему, он не вызывает дальнейшего повышения давления. При этом даже есть научные работы, которые говорят о том, что регулярное употребление кофе снижает риск возникновения инфарктов, повторных инфарктов и аритмии.

Кроме того, Мясников отметил пользу зелёного чая. Врач напомнил, что он содержит большое количество полифенолов, которые во многих случаях снижают риск онкологии.