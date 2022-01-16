Мужчина попал в больницу после нападения волков в Новгородской области

В Новгородской области волки выходят к населённым пунктам из-за сложных погодных условий. Уже зафиксировано нападение хищников на человека, сообщает региональная прокуратура. Организована проверка.

"Факты нападения волков на домашних животных установлены в Старорусском и Хвойнинском районах. При этом в Хвойнинском районе зафиксирован также случай нападения хищника на человека, в результате полученных травм мужчина госпитализирован в медицинское учреждение", — отмечается ведомством.

По итогам проверки будет дана оценка мерам, которые принимаются Комитетом охотничьего хозяйства и рыболовства при регулировании поголовья хищников.