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Мужчина попал в больницу после нападения волков в Новгородской области

Хищники уже несколько недель охотятся на домашних животных в Старорусском и Хвойнинском районах.

16 января, 15:14

© Pixabay

В Новгородской области волки выходят к населённым пунктам из-за сложных погодных условий. Уже зафиксировано нападение хищников на человека, сообщает региональная прокуратура. Организована проверка.

"Факты нападения волков на домашних животных установлены в Старорусском и Хвойнинском районах. При этом в Хвойнинском районе зафиксирован также случай нападения хищника на человека, в результате полученных травм мужчина госпитализирован в медицинское учреждение", — отмечается ведомством.

По итогам проверки будет дана оценка мерам, которые принимаются Комитетом охотничьего хозяйства и рыболовства при регулировании поголовья хищников.

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Ранее Лайф писал, что оголодавшие за зиму волки в Новгородской области покинули леса и отправились к населённым пунктам. Предположительно, причиной голода среди волков стало уменьшение популяции бобров и кабанов: последних в регионе отстреливали в прошлом году в связи с опасностью распространения африканской чумы свиней. По некоторым оценкам, серых хищников в регионе достаточно много — от 350 до 420 особей.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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