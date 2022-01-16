В Лондоне подтвердили, что захватчик синагоги в Техасе был британцем
Как отметили в МИД Великобритании, властям известно о смерти гражданина страны.
Фото © Twitter / stltoday
Подозреваемый, который захватил заложников в синагоге в американском штате Техас и был ликвидирован в ходе спецоперации, является британцем. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на МИД Великобритании.
"Мы знаем о смерти британца в Техасе и находимся в контакте с местными властями", — передаёт телеканал слова представителя МИД.
Напомним, заложники были захвачены в городе Колливиль. Они провели внутри здания со злоумышленником около восьми часов. Люди из близлежащих зданий были эвакуированы, район оцеплен. При этом на видео трансляции с места событий подозреваемый говорил с британским акцентом.
Комментариев: 0