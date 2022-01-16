В Лондоне подтвердили, что захватчик синагоги в Техасе был британцем

Подозреваемый, который захватил заложников в синагоге в американском штате Техас и был ликвидирован в ходе спецоперации, является британцем. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на МИД Великобритании.

"Мы знаем о смерти британца в Техасе и находимся в контакте с местными властями", — передаёт телеканал слова представителя МИД.