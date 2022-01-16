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В Лондоне подтвердили, что захватчик синагоги в Техасе был британцем

Как отметили в МИД Великобритании, властям известно о смерти гражданина страны.

16 января, 15:08
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/stltoday/status/1482560039466459139" target="_blank" rel="noopener noreferrer">stltoday</a></p>

Фото © Twitter / stltoday

Подозреваемый, который захватил заложников в синагоге в американском штате Техас и был ликвидирован в ходе спецоперации, является британцем. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на МИД Великобритании.

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"Мы знаем о смерти британца в Техасе и находимся в контакте с местными властями", — передаёт телеканал слова представителя МИД.

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Напомним, заложники были захвачены в городе Колливиль. Они провели внутри здания со злоумышленником около восьми часов. Люди из близлежащих зданий были эвакуированы, район оцеплен. При этом на видео трансляции с места событий подозреваемый говорил с британским акцентом.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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