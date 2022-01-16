Будущий лидер ХДС Мерц сравнил отключение России от SWIFT с "атомной бомбой"

Будущий председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц считает, что отключение России от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT может повлечь за собой негативные последствия не только для российской экономики, но и других стран. Об этом он заявил в беседе с DPA.

Политик призвал "не трогать SWIFT" и сравнил это с "атомной бомбой для рынка капиталов, а также товаров и услуг". По его оценке, такой шаг может подорвать основу этой международной платёжной системы. Подобная санкция также повлечёт "массовый экономический спад", уверен он. Мера ударит по России, но и значительно навредит Германии, отметил Мерц. При этом довольно серьёзные последствия коснутся не только европейско-российской, но и мировой торговли.