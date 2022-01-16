НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Будущий лидер ХДС Мерц сравнил отключение России от SWIFT с "атомной бомбой"

По оценке политика, такой шаг может подорвать основу этой международной платёжной системы.

16 января, 14:50
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Будущий председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц считает, что отключение России от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT может повлечь за собой негативные последствия не только для российской экономики, но и других стран. Об этом он заявил в беседе с DPA.

Политик призвал "не трогать SWIFT" и сравнил это с "атомной бомбой для рынка капиталов, а также товаров и услуг". По его оценке, такой шаг может подорвать основу этой международной платёжной системы. Подобная санкция также повлечёт "массовый экономический спад", уверен он. Мера ударит по России, но и значительно навредит Германии, отметил Мерц. При этом довольно серьёзные последствия коснутся не только европейско-российской, но и мировой торговли.

CNN: Введение новых антироссийских санкций чревато для экономики США

CNN: Введение новых антироссийских санкций чревато для экономики США

Ранее в Германии рассказали, как отключение России от SWIFT отразится на Западе. Там подчеркнули, что РФ значительно сильнее интегрирована в мировую экономику, чем, например, Иран.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1