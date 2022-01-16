"Догнал и повалил на пол": В московском караоке-клубе избили победительницу конкурса "Краса России – 2021"
Девушка считает, что напал на неё сам владелец заведения, поэтому теперь переживает, что дело могут замять.
Пострадавшая Екатерина Вельмакина. © VK / Краса России-2021
В Москве избили победительницу конкурса "Краса России – 2021" Екатерину Вельмакину. Об этом сама девушка рассказала в беседе с kp.ru.
Инцидент, который останется в памяти Екатерины ещё надолго, произошёл в одном из столичных караоке-клубов, где девушка отдыхала с подругами. Вечер шёл как обычно, гости пели по очереди, пока за соседний столик не подсела шумная компания и не начала петь песни одну за другой. Екатерине это не понравилось, и она поинтересовалась у администратора, в чём дело, на что ей ответили, что столик принадлежит хозяевам заведения.
"То есть мы, гости, заплатив 28 тысяч рублей за три часа, рядом с хозяевами оказались абсолютно бесправны", — возмутилась Екатерина.
После разговора с администратором девушка попыталась решить вопрос напрямую с руководством. Она подошла к соседнему столику и поинтересовалась, когда очередь петь перейдёт к остальным гостям заведения, однако в этот момент на неё напали.
"Один из мужчин с ходу ударил мне пощёчину. Я этого совершенно не ожидала, из глаз хлынули слёзы, со мной случилась истерика. Но, когда я выбежала в холл заведения, этот человек меня догнал и на глазах у подруг повалил на пол, став избивать руками по лицу и голове", — рассказала девушка.
Пострадавшая вызвала в клуб полицию, однако к их приезду ни нападавшего, ни его друзей уже не было. В итоге у Екатерины диагностировали ушиб мягких тканей. Справку из травмпункта девушка приложила к написанному заявлению, однако теперь она боится, что дело могут замять.
Ранее Лайф рассказывал, что возле одного из ресторанов в Москве избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва. По словам директора спортсмена, он заступился за свою девушку, вместе с которой они посетили мероприятие по случаю 30-летия Федерации кёрлинга России. Полицейские задержали избивших Соловьёва, возбуждено уголовное дело. Напавшими оказались двое студентов-первокурсников, которые приехали в столицу из Читы. Оба арестованы.
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