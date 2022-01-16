В Москве избили победительницу конкурса "Краса России – 2021" Екатерину Вельмакину. Об этом сама девушка рассказала в беседе с kp.ru.

Инцидент, который останется в памяти Екатерины ещё надолго, произошёл в одном из столичных караоке-клубов, где девушка отдыхала с подругами. Вечер шёл как обычно, гости пели по очереди, пока за соседний столик не подсела шумная компания и не начала петь песни одну за другой. Екатерине это не понравилось, и она поинтересовалась у администратора, в чём дело, на что ей ответили, что столик принадлежит хозяевам заведения.

"То есть мы, гости, заплатив 28 тысяч рублей за три часа, рядом с хозяевами оказались абсолютно бесправны", — возмутилась Екатерина.

После разговора с администратором девушка попыталась решить вопрос напрямую с руководством. Она подошла к соседнему столику и поинтересовалась, когда очередь петь перейдёт к остальным гостям заведения, однако в этот момент на неё напали.

"Один из мужчин с ходу ударил мне пощёчину. Я этого совершенно не ожидала, из глаз хлынули слёзы, со мной случилась истерика. Но, когда я выбежала в холл заведения, этот человек меня догнал и на глазах у подруг повалил на пол, став избивать руками по лицу и голове", — рассказала девушка.