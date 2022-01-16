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Тревел-блогершу Паулу Петрас избили в пятизвёздочном отеле в центре Москвы

В гостиницу она заселилась со своим другом, который утром 15 января ворвался в номер и начал проявлять агрессию.

16 января, 14:18
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CO8UuR7rMmm/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">paulapetras</a></p>

Фото © Instagram / paulapetras

Тревел-блогершу Паулу Петрас сильно избили в центре Москвы. В это время она находилась в пятизвёздочной гостинице "Золотое кольцо", пишет Пятый канал.

Известно, что в отель она заселилась со своим другом, который утром 15 января ворвался в номер и начал проявлять агрессию. Он избил девушку прямо в постели, хватал её за волосы, а после выкинул её вещи в коридор. Мужчина бил блогершу в том числе и по голове, и теперь врачи подозревают у неё сотрясение мозга.

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А ранее Лайф рассказывал, что в Ленобласти мужчина избил до смерти жену в её день рождения. В тот вечер супружеская пара находилась в состоянии алкогольного опьянения, причиной трагической ссоры стала ревность.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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