Тревел-блогершу Паулу Петрас избили в пятизвёздочном отеле в центре Москвы

Тревел-блогершу Паулу Петрас сильно избили в центре Москвы. В это время она находилась в пятизвёздочной гостинице "Золотое кольцо", пишет Пятый канал .

Известно, что в отель она заселилась со своим другом, который утром 15 января ворвался в номер и начал проявлять агрессию. Он избил девушку прямо в постели, хватал её за волосы, а после выкинул её вещи в коридор. Мужчина бил блогершу в том числе и по голове, и теперь врачи подозревают у неё сотрясение мозга.