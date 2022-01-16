Гастроэнтеролог Вялов назвал худший завтрак для сердца и поджелудочной
По словам эксперта, большое количество животного жира в нём способствует более быстрому развитию атеросклероза.
Фото © Pixabay
Любимый многими россиянами завтрак в виде бутербродов с маслом и сыром перегружает поджелудочную железу и может привести к развитию панкреатита. Кроме того, подобный перекус может навредить работе сердечно-сосудистой системы, предупредил соотечественников гастроэнтеролог Сергей Вялов.
"Чем больше едите животного жира, тем выше уровень холестерина и триглицеридов в крови, тем быстрее развивается атеросклероз. Атеросклеротические бляшки блокируют кровоток в сердце — так в гости приходит ишемическая болезнь сердца: стенокардия и инфаркт", — объяснил специалист в своём аккаунте в "Инстаграме".
Он отметил, что ни в коем случае не призывает людей навсегда отказываться от этого вида бутербродов. Чтобы не навредить своему здоровью, нужно лишь соблюдать меру: не есть их каждый день и по несколько штук за один присест. При этом важно сочетать в рационе животную пищу с растительной.
Ранее диетолог Наталья Круглова объяснила, кому противопоказаны пельмени. Лучше это блюдо готовить с нежирными сортами мяса, например с белым мясом птицы или говядиной.
Комментариев: 0