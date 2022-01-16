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Гастроэнтеролог Вялов назвал худший завтрак для сердца и поджелудочной

По словам эксперта, большое количество животного жира в нём способствует более быстрому развитию атеросклероза.

16 января, 14:06

Фото © Pixabay

Любимый многими россиянами завтрак в виде бутербродов с маслом и сыром перегружает поджелудочную железу и может привести к развитию панкреатита. Кроме того, подобный перекус может навредить работе сердечно-сосудистой системы, предупредил соотечественников гастроэнтеролог Сергей Вялов.

"Чем больше едите животного жира, тем выше уровень холестерина и триглицеридов в крови, тем быстрее развивается атеросклероз. Атеросклеротические бляшки блокируют кровоток в сердце — так в гости приходит ишемическая болезнь сердца: стенокардия и инфаркт", объяснил специалист в своём аккаунте в "Инстаграме".

Он отметил, что ни в коем случае не призывает людей навсегда отказываться от этого вида бутербродов. Чтобы не навредить своему здоровью, нужно лишь соблюдать меру: не есть их каждый день и по несколько штук за один присест. При этом важно сочетать в рационе животную пищу с растительной.

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Ранее диетолог Наталья Круглова объяснила, кому противопоказаны пельмени. Лучше это блюдо готовить с нежирными сортами мяса, например с белым мясом птицы или говядиной.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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