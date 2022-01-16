Психолог Крупин рассказал о влиянии коронавируса на психику человека

На данный момент учёные проводят исследования, изучая влияние коронавируса на психическое состояние человека, однако уже сейчас понятно, что эта инфекция может понизить эмоциональный фон заражённого и незначительно ухудшить его психическое состояние, если оно было тяжёлым до заболевания, рассказал психолог и психиатр Владимир Крупин.

"На время восстановления от коронавируса может ухудшаться кратковременная память. По моим наблюдениям, пациенты, которые переболели коронавирусом, немного дольше восстанавливаются и физически, и эмоционально, и психологически, чем после обычного ОРВИ", — поделился специалист своими наблюдениями с телеканалом "Звезда".

По словам Крупина, после ОРВИ человек достаточно быстро возвращается в привычный ритм жизни и начинает функционировать, после ковида такого не происходит. Выздоровевшему пациенту требуется больше времени на восстановление.