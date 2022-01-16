Климатолог Рябов предсказал глобальную катастрофу

Человечеству нужно готовиться к страшным природным катаклизмам, если в предстоящие 30 лет средняя температура на планете вырастет ещё на полтора градуса. Ураганы и ливни окажутся лишь "цветочками" в развернувшемся процессе. Об этом рассказал климатолог, доцент Агротехнологической академии КФУ им. Вернадского Владимир Рябов.

"И следствием стремительного изменения климата будут стихийные бедствия. Чем глобальнее изменения, тем опаснее бедствия", — предостерёг учёный в эфире радио "Спутник в Крыму" и пояснил, что "началом колоссальных бедствий может стать таяние льдов в океанах, а позже — на вершинах гор, в таком случае 30% суши будет затоплено".

По оценке эксперта, под воду могут уйти густонаселённые районы. При этом Рябов не склонен винить во всём человека. Причиной катастрофы он назвал природные процессы. Люди же своей деятельностью ускоряют или замедляют приближение неизбежного. За последние 40 лет средняя температура на планете выросла на два градуса, это говорит о большой скорости климатических изменений, отметил Рябов.