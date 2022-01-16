Двое детей и один взрослый погибли в ДТП с грузовиком под Красноярском

Под Красноярском в результате столкновения легковушки с грузовиком погибло три человека, в том числе два ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по региону.

Смертельная авария произошла в воскресенье на восьмом километре автодороги "Малый обход". По предварительным данным, "хонда" при обгоне выехала на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с грузовиком Mercedes.

"В результате ДТП погибло 3 человека в автомобиле "Хонда": женщина-водитель и двое малолетних детей, возраст уточняется", — говорится в сообщении ведомства.