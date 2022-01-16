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Комендант Жамбылской области пообещал найти и наказать убийцу россиянки в Казахстане

Он также рассказал, что пока улицы города Тараз, где произошла трагедия, продолжают патрулировать силовики.

16 января, 14:00

© Telegram / SHOT

Комендант Жамбылской области пообещал найти и наказать виновных в гибели россиянки в Казахстане. © Telegram / SHOT

Комендант Жамбылской области Казахстана Бакыт Ратаев пообещал найти и наказать по всей строгости закона виновных в гибели россиянки Марии Ким, которую участники беспорядков застрелили возле дома в городе Тараз.

"Убийцу мы обязательно задержим, и он, несомненно, понесёт наказание по закону", — сказал Ратаев.

Другие подробности уголовного дела комендант раскрывать не стал, ссылаясь на тайну следствия. При этом он рассказал, что сегодня все объекты инфраструктуры в Таразе работают в штатном режиме, однако пока улицы города продолжают патрулировать полицейские и военнослужащие.

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Как уже писал Лайф, Ким приехала в Казахстан несколько лет назад на учёбу. В колледже она познакомилась с будущим мужем и решила остаться в стране. Вместе с возлюбленным девушка воспитывала троих детей, работала в кофейне и училась на таргетолога. Посольство РФ в Казахстане направило в правоохранительные органы республики запрос о необходимости тщательного и всестороннего расследования убийства россиянки.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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