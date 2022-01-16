Комендант Жамбылской области пообещал найти и наказать убийцу россиянки в Казахстане

Комендант Жамбылской области пообещал найти и наказать виновных в гибели россиянки в Казахстане. © Telegram / SHOT

Комендант Жамбылской области Казахстана Бакыт Ратаев пообещал найти и наказать по всей строгости закона виновных в гибели россиянки Марии Ким, которую участники беспорядков застрелили возле дома в городе Тараз.

"Убийцу мы обязательно задержим, и он, несомненно, понесёт наказание по закону", — сказал Ратаев.

Другие подробности уголовного дела комендант раскрывать не стал, ссылаясь на тайну следствия. При этом он рассказал, что сегодня все объекты инфраструктуры в Таразе работают в штатном режиме, однако пока улицы города продолжают патрулировать полицейские и военнослужащие.