Комендант Жамбылской области пообещал найти и наказать убийцу россиянки в Казахстане
Он также рассказал, что пока улицы города Тараз, где произошла трагедия, продолжают патрулировать силовики.
© Telegram / SHOT
Комендант Жамбылской области пообещал найти и наказать виновных в гибели россиянки в Казахстане. © Telegram / SHOT
Комендант Жамбылской области Казахстана Бакыт Ратаев пообещал найти и наказать по всей строгости закона виновных в гибели россиянки Марии Ким, которую участники беспорядков застрелили возле дома в городе Тараз.
"Убийцу мы обязательно задержим, и он, несомненно, понесёт наказание по закону", — сказал Ратаев.
Другие подробности уголовного дела комендант раскрывать не стал, ссылаясь на тайну следствия. При этом он рассказал, что сегодня все объекты инфраструктуры в Таразе работают в штатном режиме, однако пока улицы города продолжают патрулировать полицейские и военнослужащие.
Как уже писал Лайф, Ким приехала в Казахстан несколько лет назад на учёбу. В колледже она познакомилась с будущим мужем и решила остаться в стране. Вместе с возлюбленным девушка воспитывала троих детей, работала в кофейне и училась на таргетолога. Посольство РФ в Казахстане направило в правоохранительные органы республики запрос о необходимости тщательного и всестороннего расследования убийства россиянки.
Комментариев: 0