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Подросток получил травму во время прохождения квеста в Москве

Прокуратура начала проверку. Сообщается, что ребёнок участвовал в мероприятии без взрослых.

16 января, 14:28
<p>Подросток повредил палец во время прохождения квеста © Telegram / <a href="https://t.me/moscowproc/541" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Подросток повредил палец во время прохождения квеста © Telegram / Прокуратура Москвы

Подросток пострадал во время прохождения квеста © Telegram / Прокуратура Москвы

В Москве 13-летний мальчик после прохождения квеста был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Прокуратура начала проверку по факту случившегося, сообщили в ведомстве.

Там пояснили, что у ребёнка был повреждён палец. Квест проводился в здании по улице 1-я Тверская-Ямская. По предварительным данным, мальчик участвовал в мероприятии без сопровождения взрослых. Теперь предстоит выяснить, насколько безопасны для населения развлекательные услуги, которые предоставляются фирмой, создателем квеста.

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Ранее Лайф писал, что глухонемой мальчик получил травмы в школе-интернате в Симферополе. Мама ребёнка отвезла его в травмпункт и задокументировала побои. Полицейские отказались возбуждать дело, объяснив это невозможностью допросить пострадавшего.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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