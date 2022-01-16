Подросток получил травму во время прохождения квеста в Москве

Подросток пострадал во время прохождения квеста © Telegram / Прокуратура Москвы

В Москве 13-летний мальчик после прохождения квеста был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Прокуратура начала проверку по факту случившегося, сообщили в ведомстве.

Там пояснили, что у ребёнка был повреждён палец. Квест проводился в здании по улице 1-я Тверская-Ямская. По предварительным данным, мальчик участвовал в мероприятии без сопровождения взрослых. Теперь предстоит выяснить, насколько безопасны для населения развлекательные услуги, которые предоставляются фирмой, создателем квеста.