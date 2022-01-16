Подросток получил травму во время прохождения квеста в Москве
Прокуратура начала проверку. Сообщается, что ребёнок участвовал в мероприятии без взрослых.
Подросток повредил палец во время прохождения квеста © Telegram / Прокуратура Москвы
Подросток пострадал во время прохождения квеста © Telegram / Прокуратура Москвы
В Москве 13-летний мальчик после прохождения квеста был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Прокуратура начала проверку по факту случившегося, сообщили в ведомстве.
Там пояснили, что у ребёнка был повреждён палец. Квест проводился в здании по улице 1-я Тверская-Ямская. По предварительным данным, мальчик участвовал в мероприятии без сопровождения взрослых. Теперь предстоит выяснить, насколько безопасны для населения развлекательные услуги, которые предоставляются фирмой, создателем квеста.
Ранее Лайф писал, что глухонемой мальчик получил травмы в школе-интернате в Симферополе. Мама ребёнка отвезла его в травмпункт и задокументировала побои. Полицейские отказались возбуждать дело, объяснив это невозможностью допросить пострадавшего.
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