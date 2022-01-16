МЧС предупредило о шторме с ветром до 27 м/с в Калининградской области

Штормовое предупреждение объявлено в Калининградской области в связи с ожидающимся усилением ветра до 27 м/с в ночь, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

"По данным калининградского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по Калининградской области в ночь на 17 января ожидается усиление юго-западного ветра до 25–27 м/с", — говорится в сообщении.

В ведомстве порекомендовали не выходить на улицу без необходимости, не пользоваться личным автотранспортом, не парковать автомобили вблизи деревьев, рекламных конструкций, фонарных столбов. Кроме того, в МЧС предупредили, что выход в море в таких условиях крайне опасен, а прогулки по морскому побережью связаны с большим риском для жизни и здоровья.