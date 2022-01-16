В Австрии занялись вопросом выдачи ковид-сертификатов привитым "Спутником V"

В Австрии много вакцинированных от коронавируса людей препаратом "Спутник V", но не имеющих австрийского сертификата о прививке, в связи с чем Координационный кризисный центр по CoViD-19 (GECKO) занялся вопросом о том, что делать с такими привитыми, заявил министр здравоохранения страны Вольфганг Мюкштайн.

"У нас по сравнению с другими европейскими странами относительно много людей привиты "Спутником V" <...> GECKO уже занимается вопросом, что делать с людьми, которые, например, уже привились два раза "Спутником V", но у них нет австрийского сертификата о прививке", — сказал министр в ходе пресс-конференции.