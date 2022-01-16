Байдену предрекли "очень плохую зиму" из-за напряжённых отношений с Россией
Американскому лидеру не стоит рассчитывать ни на помощь иностранных партнёров, ни на поддержку населения.
Фото © Facebook / Joe Biden
Президента США Джо Байдена ожидает очень плохая зима, так как он столкнулся с большими проблемами как внутри страны, так и за её пределами, считает обозреватель Bloomberg Джош Уингроу. В частности, положение американского лидера осложняют рекордный с 1982 года уровень инфляции в 7%, рост числа заражённых коронавирусом и напряжённые отношения с Москвой.
По мнению Уингроу, кризис в Восточной Европе нарастает, так как переговоры США с Россией по гарантиям безопасности до сих пор не привели к каким-либо существенным результатам. Обсуждения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе тоже оставляют желать лучшего. В Вашингтоне опасаются, что этот план скоро может потерять свою актуальность из-за того, что Иран начнёт обогащать уран до уровня, необходимого для создания атомной бомбы.
На поддержку населения американскому президенту тоже рассчитывать трудно. По словам колумниста, Байден победил на выборах, в частности, благодаря тому, что обещал победить в стране вирус, однако в США 10 января было госпитализировано рекордное число пациентов с ковидом за сутки.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп дал обещание в 2024 году "вернуть Белый дом". Бывший американский лидер в своих выступлениях часто жёстко критикует внешнюю и внутреннюю политику нынешнего — Джо Байдена. Так, он назвал бывшего соперника некомпетентным после онлайн-саммита с президентом России Владимиром Путиным. А также заявил, что не позволил бы России продвигаться в Латинскую Америку.
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