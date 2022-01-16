Байдену предрекли "очень плохую зиму" из-за напряжённых отношений с Россией

Президента США Джо Байдена ожидает очень плохая зима, так как он столкнулся с большими проблемами как внутри страны, так и за её пределами, считает обозреватель Bloomberg Джош Уингроу. В частности, положение американского лидера осложняют рекордный с 1982 года уровень инфляции в 7%, рост числа заражённых коронавирусом и напряжённые отношения с Москвой.

По мнению Уингроу, кризис в Восточной Европе нарастает, так как переговоры США с Россией по гарантиям безопасности до сих пор не привели к каким-либо существенным результатам. Обсуждения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе тоже оставляют желать лучшего. В Вашингтоне опасаются, что этот план скоро может потерять свою актуальность из-за того, что Иран начнёт обогащать уран до уровня, необходимого для создания атомной бомбы.