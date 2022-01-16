Участники беспорядков в Алма-Ате похитили более 1,3 тысячи единиц оружия

Во время январских беспорядков в Алма-Ате были разграблены оружейные магазины, из которых пропало свыше 1,3 тысячи единиц оружия. Такие данные привёл на брифинге начальник городского Департамента полиции Канат Таймерденов.

Напомним, 2 января в Казахстане начались массовые протесты, которые переросли в погромы. ОДКБ направила миротворческие силы на поддержание порядка в стране. 13 января миссия успешно завершилась. Всего в ходе протестов погибло 225 человек, среди них 19 силовиков. Ранее Лайф писал, что после погромов в Казахстане в руках радикалов может оказаться биологическое оружие. Где и как могут использовать материалы, похищенные из разгромленной американской лаборатории в Алма-Ате, и кто предотвратит возможные теракты — неизвестно.

