Участники беспорядков в Алма-Ате похитили более 1,3 тысячи единиц оружия
Всего захвачено оказалось семь оружейных магазинов, из которых протестующие вынесли боеприпасы и оружие.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Во время январских беспорядков в Алма-Ате были разграблены оружейные магазины, из которых пропало свыше 1,3 тысячи единиц оружия. Такие данные привёл на брифинге начальник городского Департамента полиции Канат Таймерденов.
"Группы террористов захватили семь оружейных магазинов, где завладели оружием и боеприпасами. Было похищено 1347 единиц оружия", — рассказал он.
Напомним, 2 января в Казахстане начались массовые протесты, которые переросли в погромы. ОДКБ направила миротворческие силы на поддержание порядка в стране. 13 января миссия успешно завершилась. Всего в ходе протестов погибло 225 человек, среди них 19 силовиков. Ранее Лайф писал, что после погромов в Казахстане в руках радикалов может оказаться биологическое оружие. Где и как могут использовать материалы, похищенные из разгромленной американской лаборатории в Алма-Ате, и кто предотвратит возможные теракты — неизвестно.
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